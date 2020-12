«Gandalf» wurde als einer der ersten geimpft

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

Sir Ian McKellen, der unter anderem für seine Rolle als Zauberer Gandalf in den «Herr der Ringe»-Filmen bekannt geworden ist, hat als einer der ersten in Großbritannien den Pfizer-Impfstoff gegen das Coronavirus verabreicht bekommen.

«Ich habe großes Glück, dass ich so schnell geimpft werden konnte. Ich würde es jedem ohne zu zögern empfehlen», kommentierte der 81-jährige Schauspieler auf Twitter einen Artikel zu seiner Impfung.

«Jeder, der so alt ist wie ich, lebt noch, weil er schonmal in seinem Leben geimpft wurde. Ich würde jeden dazu ermutigen, es auch zu tun, nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für alle anderen. Denn wenn man selbst das Virus nicht mehr haben kann, hilft das auch allen anderen», so McKellen.

“It’s a very special day, I feel euphoric. I would have no hesitation in recommending it to anyone. I feel very lucky to have had the vaccine.”



It's a thumbs up from Sir @IanMckellen who received the first dose of his #CovidVaccine today