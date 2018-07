17-​​Jährige soll erster Mensch auf Mars werden

Die unendlichen Weiten des Weltalls üben seit jeher eine unglaubliche Faszination auf uns Menschen aus. Aus der Wissenschaft und Forschung ist das Thema genauso wenig wegzudenken, wie aus der Popkultur. Der Wunsch, die unentdeckten Welten und Planeten unseres Sonnensystems zu erkunden, ist riesig.

Doch kaum jemand scheint so besessen vom All – und im Speziellen vom Planeten Mars – zu sein, wie die 17-jährige Alyssa Carson. Der Teenager aus Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana ist sich seit seinem dritten Lebensjahr sicher: «Dieser rote Planet ist so cool!».

Weltraum-Närrin schon im Kindergarten

Im Interview mit der Teen Vogue verrät Alyssa: «Ich hatte eine gigantische Karte vom Mars in meinem Kinderzimmer, die ich immer studierte. Bald bekam ich ein Teleskop, um das All beobachten zu können». Heute ist die im Jahr 2001 Geborene eine der jüngsten Teilnehmerinnen des Astronauten-Ausbildungsprogramm der Weltraumforschungsbehörde NASA.

Ihr Traum, als einer der ersten Menschen den Mars zu betreten, könnte damit in halbwegs absehbarer Zeit auch Realität werden. Die erste bemannte Raum-Mission zum Mars ist für das Jahr 2033 geplant – und Alyssa Carson hat allem Anschein nach das Zeug dazu, Teil des Megaprojekts zu werden.

Lass dir nie deinen Traum nehmen!

Zusätzlich zu ihrem Astronauten-Training absolviert die junge Schülerin ihre High-School-Ausbildung in vier Sprachen: Englisch, Mandarin, Französisch und Spanisch. «Die grösste Hürde ist die Zeit. Es ist nicht einfach, so viel Stoff in so kurzer Zeit durchzubringen. Es werden noch einige Probleme auf mich zukommen – bisher lief aber eigentlich alles ganz gut», erzählt sie dem Blog Bored Panda.

Zeit für «normale» Teenager-Erlebnisse und Flirts bleibt dem fokussierten Wunderkind kaum. Um ihr Lebensziel zu erreichen, steckt Alyssa in manchen Bereichen bewusst zurück. Stattdessen hält sie motivierende Reden und Referate über ihr aufregendes Leben. «Vergiss nie deinen Traum und lass ihn dir nie nehmen! Alle Astronauten – vor allem jedoch weibliche – haben einen Weg geebnet, dem ich folgen werde.»

(L'essentiel/tillate)