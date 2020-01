Ist Laura der Goldesel des Wendlers?

Erst vor wenigen Tagen machte Laura Müller ihrem Freund Michael Wendler ein großzügiges Geschenk. Die 19-Jährige überraschte den Schlagerstar mit einem Auto.

Viele Instagram-Follower stellten sich die Frage, woher Laura das Geld für so einen teuren Schlitten hat und ob sie sich den Wagen überhaupt leisten kann. Immerhin ist der Dodge RAM nicht gerade billig. Er kostet knapp 54.000 Dollar.

TV-Shows und Modeljobs

Doch die 19-Jährige verdient aktuell eine Menge Geld. So kassierte sie unter anderem für ihre Teilnahme an den TV-Shows Das Sommerhaus der Stars, Goodbye Deutschland und Let's Dance eine ordentliche Summe.

Daneben ließen vermutlich auch noch diverse Model-Jobs sowie ihr Cover-Shooting für das Männermagazin Playboy die Kasse bei Laura klingeln. Über Geld braucht sich die 19-Jährige also vorerst keine Sorgen mehr machen.

Aber wandert das Geld wirklich ausschließlich in Lauras Tasche oder bekommt der Schlagerstar auch etwas davon ab? Wie die Bild erfahren haben will, könnte an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein.

«Provisionsvertrag»

Laut dem Boulevardblatt besteht nämlich zwischen Laura Müller und Michael Wendler eine Art «Provisionsvertrag». Angeblicher Inhalt der Abmachung: An allem, was die 19-Jährige einnimmt, verdient der Schlagerstar mit.

Der Grund für den angeblichen Vertrag klingt einfach: Ohne den «Wendler» wäre Laura nicht im Rampenlicht und selbst eine Berühmtheit. Sie würde nicht an TV-Shows teilnehmen und für Shootings vor der Kamera stehen.

Ob an den Spekulationen um einen solchen «Liebesvertrag» wirklich etwas dran ist, ist nicht bekannt. Laura Müller und der Schlagerstar haben sich zu einem solchen Vertrag bisher nicht geäußert.

(L'essentiel)