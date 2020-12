Cheyenne Ochsenknecht zeigt Papa ihres Babys

Die jüngste Tochter von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56) ist schwanger. Wer der werdende Vater ist, behielt sie lange für sich. Nun hat die 20-Jährige das Geheimnis gelüftet – auf den Familien-Weihnachtsfotos zeigte sie ihren Freund erstmals öffentlich.

In ihrem letzten Post auf Instagram (gleich hier unten) ist ihr Freund Nino auf dem zweiten Slide zu sehen. Auf den Bildern posiert Cheyenne in einem roten Satinkleid mit deutlichem Babybauch und ihr Freund in einem kuschligen Weihnachtspullover. Nach eineinhalb Jahren Beziehung sind die beiden im österreichischen Graz zusammengezogen.

Er will nicht in die Öffentlichkeit

Bislang hielt das Model den Vater ihres Kindes aus der Öffentlichkeit heraus. Und zwar auf seinen Wunsch hin, wie Bild.de schreibt.

Nun hat sich das zwar geändert, trotzdem ist praktisch nichts über ihn bekannt: Sein Instagram-Profil weist kein Profilbild mit seinem Gesicht auf und gepostet hat er nichts.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)