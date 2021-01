Die «Katze» lässt sich bei Brust-​​OP filmen

Bereits vor zehn Jahren ließ sich die Reality-TV-Ikone Daniela Katzenberger (34) vom Beauty-Doktor eine neue Oberweite zaubern. Seit 2010 trägt die Kult-Blondine die üppige Körbengröße 75F, will in diesem Jahr aber erneut nachhelfen. Schließlich träumt sie seit ihrem Neujahrs-Instagram-Posting von «neuen Glocken.»

Katzenberger hat Schmerzen

Doch hinter der neuen Operation steckt aber keineswegs persönliche Eitelkeit, wie Katzenberger in einem "Bild"-Interview erklärt."Ich habe in Deutschland einen operativen Eingriff, eine Bruststraffung, da meine Brüste durch das Stillen eine Etage tiefer gerutscht sind und ich echt Schmerzen habe", so die Promi-Auswanderin, die allerdings nicht nur die anstehende OP ihre Wahlheimat Mallorca hinter sich gelassen hat. In der nächsten Zeit sollen in Deutschland neue Folgen ihrer Doku-Soap entstehen, die Einblick in ihr Familienleben mit Schlagersänger Lucas Cordalis (53) und ihrer kleinen Tochter Sophia (5) gibt.

TV-Kameras bei Brust-OP

Die neuen Episoden sollen ab März über die TV-Bildschirme flimmern. Das Filmteam dürfte auch beim Katzenbergers geplanten OP-Termin dabei sein. Kein Problem für die erfahrene Promi-Lady. «Ihr wisst doch, ich lass mir gerne über die Schulter schauen», kontert sie frech, denn bereits im vergangenen Jahr begleitete eine Crew die «Katze», als sie sich Krampfadern entfernen ließ.

(L'essentiel/red)