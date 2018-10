Pfefferspray-​​Attacke an Gig von DJ Antoine

In der Nacht auf Freitag mussten hunderte Gäste die Party im Club Hobby One in Bologna verlassen, während DJ Antoine (43) auftrat. Grund: eine Pfefferspray-Attacke. Die Veranstalter mussten deshalb kurzerhand den Gig abbrechen und den Club räumen. DJ Antoine konnte gerade mal eine Stunde auflegen, erklärt er in seiner Insta-Story enttäuscht.

Und verurteilt den Vorfall deutlich: «Solche Leute sind schlimm. Idiot!» Er hoffe, bald wieder in Bologna aufzutreten.

(L'essentiel)