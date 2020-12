Royals gehen spazieren trotz Corona-​​Regel

Ein nächtlicher Waldspaziergang der britischen Royals sorgt für Ärger: Bilder zeigen, wie Prinz William und seine Frau Kate dabei gegen eine in Großbritannien geltende Corona-Regel verstoßen. Das Paar spazierte am Sonntagabend mit seinen drei Kindern und der vierköpfigen Familie von Prinz Edward. Neun Personen waren gemeinsam auf dem Waldweg in der englischen Grafschaft Norfolk unterwegs – obwohl dort die sogenannte Sechserregel gilt. Demnach dürfen sich nur sechs Personen – einschließlich Kinder – im Freien treffen, wenn sie nicht aus demselben Haushalt stammen.

Auf den Bildern von Besuchern sind Prinz William und seine Frau Kate, Herzogin von Cambridge, zu sehen, wie sie mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George und mit Williams Onkel Edward, seiner Frau Sophie und ihren Kindern Louise und James einen weihnachtlich beleuchteten Wanderweg auf dem Anwesen der Queen in Sandringham besuchen. Statt sich an die Abstandsregeln zu halten, laufen die Mitglieder der verschiedenen Familien eng zusammen und unterhalten sich.

Der Daily Mail sagte ein Augenzeuge, dass sich die Familien Cambridge und Wessex wiederholt «vermischt» hätten. «Sie haben meiner Meinung nach eindeutig gegen die Covid-Regeln verstoßen, weil neun von ihnen aus zwei getrennten Haushalten stammten. Sie hatten offensichtlich alle einen lustigen Abend.» Vor allem die Kleinsten hätten sich toll amüsiert, so der Zeuge. Er ärgerte sich aber: «Ich konnte nichts anderes denken, als dass es eine Regel für sie und eine andere für den Rest von uns gibt. Es war ganz offensichtlich.»

Der Wanderweg «Luminate» ist für das große Publikum offen. Familien werden am Eingang gestaffelt reingelassen. Auf der gesamten Route sind mehrere Schilder aufgestellt, auf denen das Publikum aufgefordert wird, Abstand zu halten. Am Sonntagabend wurden die Besucher darauf hingewiesen, die Royals nicht zu fotografieren, da es sich um «einen privaten Anlass» handelte.

Royale Quellen wiesen die Vorwürfe, die Cambridges und die Wessexes hätten die Corona-Regeln missachtet, zurück. Prinz William habe seinen Onkel Edward zufällig auf dem Wanderweg getroffen. Es sei nicht die Absicht gewesen, sich als neunköpfige Gruppe zu treffen.

(L'essentiel/Karin Leuthold)