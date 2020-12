Ex-​​«Bachelorette» ärgert sich über Baby-​​Gerüchte

Was als Liebe auf den zweiten Blick begann, bekommt nun eine umso schönere Krönung: Vor drei Jahren haben sich die beiden TV-Promis Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) bei der Dating-Show «Die Bachelorette» kennengelernt. Damals schenkte Jessica ihre Rose noch einem anderen, doch seit vergangenem Oktober sind die beiden ein Paar. Und nicht nur das: Ein Bekannter will wissen, dass Jessica Nachwuchs unter dem Herzen trägt.

Noch hat das Promipaar die glückliche Nachricht nicht bestätigt, aber laut dem Insider soll Jessica bereits «seit drei Monaten» mit einem «Wunschkind» schwanger sein, wie er der Bild-Zeitung berichtet. Für beide wäre es das erste Kind. Nachdem es bei der TV-Show 2017 mit ihnen nicht geklappt hat, war Jessica mit dem Musiker David Friedrich (31) zusammen, während Johannes sein Liebesglück mit der Ex-«Bachelor»-Kandidatin Yeliz Koc (27) fand.

Im Moment steht Jessica für die Puppen-Show «Pretty in Plüsch» vor der Kamera und hat sich auf Social Media zum Babygeflüster geäußert – das eher säuerlich. «Spekulationen hin oder her», so die TV-Beauty in ihrer Instagram-Story. «Zum Glück darf ich selber entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe und da lasse ich mir auch nicht reinreden.»

(L'essentiel/red)