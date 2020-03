Sarah Lombardi (27) und der 4.-Liga-Fußballer Julian Büscher (26) haben ihre Beziehung zwar noch nicht öffentlich kommentiert, aber in ihren jeweiligen Insta-Storys ist schnell und längst klar: Die beiden sind ein Paar. Seit Januar sollen sie zusammen sein.

Jetzt hat Julian die Beziehung Insta-offiziell gemacht. Denn in einem kurzen Video ist zu sehen, wie er mit Sarah Hand in Hand auf Inlineskates über einen Spazierweg saust. Unten steht eine mit Kleinstschrift geschriebene Liebeserklärung an seine Freundin: «Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn.» Dazu taggt er Sarah. So offen war vor allem Julian bis anhin noch nicht.

Gemeinsam in Quarantäne

(Video: Instagram/sarellax3)

Sarah Lombardi musste ihre aktuell geplanten Holiday on Ice-Shows wegen des Coronavirus absagen. Das bedeutet, dass sie jetzt nicht nur mehr Zeit für ihren Sohn Alessio (4) hat, sondern auch für ihren neuen Freund.

Die jüngsten Insta-Posts legen nahe, dass sich Sarah und Julian gemeinsam in Quarantäne befinden. Denn sie postet immer wieder Videos von ihrem Zuhause, in denen Büscher zu sehen ist – zum Beispiel Workout-Videos.

Dabei sieht man die beiden meistens draußen im Garten zusammen trainieren. Hier zu einem Cover von She Will Be Loved.

(Video: Instagram/sarellax3)

Die Gerüchte, dass die beiden zusammen seien, köcheln schon eine Weile. Doch erst als Sarah im Februar bei einem Spiel von Julian auf der Tribüne saß und er ihr nach seinem Sieg einen Kuss aufdrückte, gab es erstmal Beweise, dass die beiden mehr als nur Freunde sind.

(L'essentiel/kro)