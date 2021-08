Jetzt spricht Rapper Jamule über den Unfall

Schauspielerin Luna Schweiger (24) war am Samstagmorgen in Berlin-Schöneberg in einen Autounfall verwickelt. Das hat ihr Vater, Filmstar Til Schwieger (57) gegenüber der «Bild am Sonntag» bestätigt. Der Unfallwagen, ein Mercedes AMG A 35, ist in den frühen Morgenstunden von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Laternenmast geknallt.

Polizei und Feuerwehr waren frühzeitig vor Ort, um die Stelle und das Fahrzeug zu begutachten. Doch: Von den drei Insassen fehlte jede Spur. Jetzt ermitteln die Beamten und Beamtinnen der Berliner Polizei wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt. Ein Polizeisprecher berichtet gegenüber der «Bild», dass sich zum Unfallzeitpunkt eine 24-jährige Frau, ein 24-jähriger Mann und ein 26-jähriger Mann in dem Wagen befunden hätten. Dass es sich bei einem der beiden Männer um den Essener Rapper Jamule (bürgerlich: Jamal Manuel Issa Serrano) handeln könnte, hat der 24-Jährige nun selbst gegenüber der «Bild» bestätigt.

« Wir hatten Angst, erkannt zu werden »

Wie Jamule erzählt, hätten Luna und er den Abend in einer Bar verbracht. «Ein Freund wollte uns dann im Auto nach Hause bringen. Wir beide waren am Schlafen, als es plötzlich krachte. Ich bin aus dem Auto geklettert, habe Luna aus dem Wrack geholfen.» Laut Augenzeugen sollen die beiden dann am Samstag um 7.15 Uhr mit einem Taxi die Unfallstelle verlassen haben. Jamule zu «Bild»: «Natürlich war der Schock groß. Und natürlich hatten wir Angst, dass wir erkannt werden. Wir haben den Fahrer gebeten, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei wartet. Leider ist er abgehauen. Ich bin sehr sauer auf ihn.» Er kenne Luna Schweiger seit etwa einem Monat und man habe sich am Wochenende erstmals richtig getroffen. «Sie ist eine tolle Frau.»

Wer der Fahrer des Autos war, ist nach wie vor unbekannt. Luna Schweiger selbst hat sich noch nicht zum Unfallhergang geäußert.

(L'essentiel/Christina Duss)