Paris Hilton kämpft mit Kindheitstrauma

So haben wir Hotelerbin und It-Girl Paris Hilton (39) noch nie gesehen! Die millionenschwere Society-Blondine, die sonst nur ein kokettes Lächeln und verführerische Blicke für die Fotografen übrig hat, hat vor der TV-Kamera mit den Tränen zu kämpfen. Im Trailer für die neue Doku-Serie «This is Paris», die auf YouTube erscheinen wird, gewährt Paris tiefe Einblicke in ihr glänzendes Leben, das alles andere als glamourös zu sein scheint.

Doku blickt hinter die Glamour-Fassade

«Niemand weiß, wer ich wirklich bin», ist sich Paris sicher. «Ich selbst weiß es manchmal nicht einmal.» All die Jahre, in denen sie nicht immer freiwillig im Blitzlichtgewitter stand, scheinen der Luxus-Lady einen harten Tribut abzuverlangen, denn Hilton gibt im Trailer ehrlich zu: «Ich bin es gewohnt, einen Charakter zu spielen, dass es für mich schwer ist, normal zu sein.»

Hilton leidet noch immer am Geschehenen

Mit der neuen Doku-Serie will sie der Öffentlichkeit zeigen, was hinter ihrer Fassade steckt und fürchtet sich auch nicht davor, tief in ihren dunklen Kindheitserinnerungen zu graben. «Etwas ist in meiner Kindheit passiert, worüber ich nie mit jemanden gesprochen habe», erinnert sich Hilton zwischen Video-Ausschnitten, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester Nicky Rothchild Hilton (36) und ihrer Mutter Kathy Hilton (61) zeigen. Die Aufnahmen sind in der Zeit entstanden, in der Paris aus einem Internat geflogen ist. Noch wagt Paris nicht, über dieses Kapitel zu sprechen, denn jedes Mal, wenn sie bislang versucht hat, habe man sie bestraft, so die Hotelerbin.

Was Hilton so traumatisiert haben könnte, bleibt noch im Dunkeln. Ihre Schwester Nicky hält aber fest, dass Paris aber nach wie vor unter dem Geschehenen leide. «Sie sagen, wenn man ein Trauma erlebt, kann das Gehirn vergessen, aber der Körper vergisst nie», erklärt Nicky. «Es ist in dir gefangen und kann jederzeit rauskommen.» Und auch Hauptdarstellerin Paris, die sich auf Twitter als «Survivor» (Überlebende) bezeichnet, kündigt an: «Ich war in meinem Leben noch nie so ehrlich, aber ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen.»

«This is Paris» wird am 14. September 2020 auf YouTube veröffentlicht.

(L'essentiel/red)