Amber Heard hat Johnny Depp geschlagen

Die Karten im Scheidungsprozess zwischen Johnny Depp (51) und Amber Heard (32) werden neu gemischt. Die «Daily Mail» veröffentlichte am Wochenende eine brisante Audiodatei, die angeblich 2015 in einer Therapiestunde des Promipaars aufgenommen wurde.

Darin gibt Heard zu, ihren Ex-Mann Depp geschlagen und unter anderem mit Küchenutensilien verletzt zu haben. Während sie über eine vergangene Auseinandersetzung reden, die eskalierte, sagt Heard: «Ich weiß nicht mehr, wie meine Bewegung genau war. Aber ich habe dich nicht verletzt. Ich habe dich nicht geboxt, ich habe dich geschlagen.»

Im englischen Original scheint Heard herauszustreichen, dass sie zwar gegen Depp handgreiflich geworden sei, dass sie aber nicht grob zugeschlagen habe. Sie sagt: «I didn't punch you, I was hitting you.»

«Gerechtigkeit für Johnny Depp»

Fans auf Twitter wettern gegen die Schauspielerin und verlangen nun mit einem Hashtag «Gerechtigkeit für Depp». Dass Heard, die sich öffentlich für Frauenrechte ausspricht, selbst gewalttätig gegenüber ihrem Ex-Mann gewesen sein soll, empört viele Nutzer.

Mit einem solchen Verhalten würde «wirklichen Opfern» häuslicher oder sexueller Gewalt nicht mehr geglaubt werden, lautet einer der Kritikpunkte.

Dieser User meint, Heard lüge. Sie schade der #MeToo-Bewegung und erschwere es anderen Frauen nun, gehört zu werden.

Amber Heard is a proven liar and abuser. I'm extremely angry at her for taking advantage of the #MeToo movement and hurting thousands of women trying to make themselves heard. She's made it so much harder for real victims out there.#JusticeForJohnnyDeep https://t.co/pNJFz86PR2— Mükülman (@yinemimuskul) February 2, 2020

Diese Frau hat ihn dessen beschuldigt, was sie ihm angetan hat. #AmberHeardIsALiar#JusticeForJohnnyDepp— Caro (@caro_cfh) February 3, 2020

Gewalt durch Frauen ist etwas, was gesellschaftlich tabuisiert wird. Sowohl Gewalt von Müttern gegen Kinder, die häufiger vorkommt als von Vätern, als auch die gegen die Partner. Meistens ist das Argument, das sei marginal. #JohnnyDepp #justiceforjohnnydepp #opferabo pic.twitter.com/W9UzmkK4bV— Miriam K (@opferabo) February 2, 2020

#gewaltistgewalt egal ob frauen, kinder, Männern oder Tieren, mann darf nicht diskriminiert werden niemanden umd niemals #JusticeForJohnnyDeep pic.twitter.com/wFNwKMftqp— Zippytripi (@Daniel12573760) February 2, 2020

Dieser Nutzer macht mit einem Jack-Sparrow-Bild klar: «Wir halten zu dir, Kapitän.»

We stand with you captain❤Only one Jack Sparrow #JusticeForJohnnyDeep pic.twitter.com/niv1Ezg1oW— Abdulhaqq (@slimhaqq07) February 2, 2020

2016 reichte Heard die Scheidung ein

Im Mai 2016 reichte die 33-jährige «Aquaman»-Schauspielerin die Scheidung von Johnny Depp ein. Direkt nach der Trennung verlangte sie eine einstweilige Verfügung und verklagte Depp wegen häuslicher und sexueller Gewalt. In einem Artikel, den sie für die «Washington Post» schrieb, schilderte sie häusliche Gewalt – ohne allerdings Depp namentlich zu erwähnen.

Johnny Depp antwortete im April 2019 mit einer 50-Millionen-Dollar-Klage wegen Rufschädigung, bestritt die Vorwürfe und behauptete, wegen der negativen Schlagzeilen habe er seine geliebte Rolle als Jack Sparrow in «Pirates of the Caribbean» aufgeben müssen. Die Schauspielerin hat sich bislang nicht zur geleakten Audio-Datei geäußert.

Die jüngsten Erkenntnissen zeigen: In Depps und Heards Beziehung scheint es auf beiden Seiten Gewaltbereitschaft gegeben zu haben. Auf der Aufnahme, die die «Daily Mail» veröffentlicht hat, sagt Depp: «Ich konnte die Vorstellung nicht ertragen, dass wir einander körperlich noch mehr antun.»

Hier ist die gesamte veröffentlichte Audiodatei:

