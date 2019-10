Bibi zeigt zum ersten Mal das Gesicht ihres Babys

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf ihrem Youtube-Kanal Bibis Beauty Palace teilt Bibi Classen regelmäßig intime Einblicke in ihr Leben. Ein zentrales Detail hat die Deutsche jedoch stets vor der Kamera verborgen: Das Gesicht ihres kleinen Sohnes Lio.

Den Einjährigen zeigten die 26-Jährige und ihr gleichaltriger Ehemann Julian nämlich immer nur von hinten – auch auf Instagram. Damit ist nun aber Schluss: Am Sonntag postete Bibi zum ersten Mal ein Foto, auf dem Lios Gesicht zu erkennen ist.

«Er will jetzt die Welt erkunden»

«Das sind wir: Die Familie Classen» kommentierte Bibi das Bild von sich, Julian und Lio. Dafür regnet es von den Fans Likes: Über 800.000 Herzen sammelte der Post bislang.

In einem Youtube-Video erklärt das Ehepaar, wieso es das Versteckspiel rund um seinen Sohn nun beendet. «Er will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen.» Sie wollten und könnten ihn dann nicht mehr einfach im Kinderwagen verstecken.

Den Alltag erleichtern

Die Entscheidung, Lio der Öffentlichkeit nicht mehr länger vorzuenthalten, habe das Paar nicht leichtfertig getroffen. «Das hat uns sehr belastet», so Bibi im Video. Das Verstecken des Kindes habe ihren Alltag jedoch zunehmend eingeschränkt.

«Und wir glauben einfach mittlerweile, dass dieses krampfhafte Verstecken ein gestörter Weg ist, um mit der Situation umzugehen», erklärt Julian.

(L'essentiel/anh/SDA)