«Police Academy»-​​Star Marion Ramsey verstorben

Marion Ramsey starb in ihrem Haus am Donnerstag – völlig unerwartet. Das bestätigte ihr Sprecherteam, wie unter anderem Deadline berichtet. Details zur Todesursache gibt es nicht.

Woher kennen wir Marion Ramsey?

Viele Zuschauer dürften die US-Schauspielerin aus der beliebten Action-Comedy-Reihe «Police Academy» kennen. Sie verkörperte darin die Rolle der schüchternen Laverne Hooks (1984 bis 1989) mit der piepsigen Stimme. Daneben war sie 2015 in dem Science-Fiction-Film «Lavalantula – Angriff der Feuerspinnen» zu sehen. Auch am New Yorker Broadway trat Laverne oft auf. Ramsey wurde 73 Jahre alt.

«Marion trug eine Freundlichkeit und ein durchdringendes Licht mit sich, das bei ihrer Ankunft sofort einen Raum füllte. Die Verdunkelung ihres Lichtes wird bereits von denen gefühlt, die sie gut kannten. Wir werden sie vermissen und sie immer lieben», erklärte ihr Pressesprecher in einem Statement.

(L'essentiel/red)