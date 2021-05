Rita Ora kuschelt Taika Waititi und Tessa Thompson

In jüngster Vergangenheit wurden Rita Ora (30) und Taika Waititi (45) schon einige Male gemeinsam gesichtet. Sogar Arm in Arm schlenderten die beiden bereits durch die Straßen und wurden dabei von Paparazzi erwischt. Was genau sich zwischen der britischen Sängerin und dem «Jojo Rabbit»- und «Thor»-Regisseur gerade anbahnt, ist unklar. Sie scheinen sich zumindest prächtig zu verstehen und die Zeit zusammen sehr zu genießen.

So auch vergangenen Sonntag auf Waititis Balkon. Laut Thesun.co.uk veranstaltete der Oscar-Preisträger eine Party in seinem Haus in Sydney. Dabei wurden Waititi und Ora kuschelnd und küssend von lauernden Fotografen erwischt. Die vertraute Zweisamkeit schien den beiden aber nicht zu reichen, weshalb sie Schauspielerin Tessa Thompson (37) zu sich holten.

Liebes-Trio

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie sich die drei eng aneinander kuscheln und herzhaft lachen. In weiteren Einstellung beugt sich Ora über Waititi und gibt Thompson einen Kuss auf die Wange.

In einer anderen Aufnahme wenden sich die beiden Frauen wieder dem Regisseur zu, als er seinen Arm um jede von ihnen legt. Waititi scheint die Aufmerksamkeit der Frauen zu genießen, küsst erst Rita, anschließend Thompson.

«Ineinander verliebt»

Ein Insider verriet gegenüber der britischen Zeitung: «Sie sind seit Anfang März ein Paar, aber haben die Dinge im Hintergrund gehalten. Allerdings wissen all ihre Freunde über die Beziehung Bescheid – sie sind wirklich ineinander verliebt.» Ein offizielles Statement gibt es bislang weder von Rita Ora noch von Taika Waititi. Lediglich ein vertrautes Foto mit dem Regisseur postete die Musikerin vor einigen Wochen auf Instagram.

(L'essentiel/Katrin Ofner)