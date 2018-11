Cro und Co. nehmen Abschied von Rapper Sam

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sein Bruder Chelo, mit dem sich Sam Wieland einen Instagram-Account teilte, postete die traurige Nachricht auf Instagram: Der Rapper ist tot, er wurde nur 27 Jahre alt. Woran der Musiker gestorben ist, ist weiterhin nicht bekannt.

Der 27-Jährige arbeitete mit den ganz Großen im Musikgeschäft zusammen. So schrieb er unter anderem Songs für Andrea Berg, Lena Meyer-Landrut und Howard Carpendale. Zudem tourte er zusammen mit dem Rapper Cro. Beide hatten bis vor kurzem auch dasselbe Musiklabel «Chimperator».

Abschied in den Kommentaren versteckt

So finden sich unter dem letzten Bild von Sam nun auch zahlreiche Kommentare von ehemaligen Wegbegleitern und Kollegen. Bei den Namen zeigt sich, dass Sam im Business garantiert kein Unbekannter war. So schreibt Cro: «Wir sehen uns alle wieder, Bruder!»

Psaiko Dino, der DJ vom Rapper mit der Pandamaske, verabschiedet sich ebenfalls vom 27-Jährigen: «Einer der liebsten und nettesten Menschen, den ich jemals kennenlernen durfte. Danke für alles, Bruder.»

Auch der Schauspieler Matthias Schweighöfer lud ein Bild mit Wieland auf Instagram hoch. Dazu schrieb er: «Danke für alles, du wirst vermisst werden.» Die zwei nahmen im vergangenen Jahr den Song «Auf uns Zwei» auf.

«Rootfop»-Sänger und Chartstürmer Nico Santos schrieb ebenso rührende Worte und das Posting, wie auch Rapper Eko Fresh oder Sängerin Mandy Capristo. Auch Erotiksternchen Katja Krasavice drückte in den Kommentaren ihr Beileid aus.

Viele der ehemaligen Kollegen teilen in den Postings auch ihre gemeinsamen Erinnerungen mit Sam. So schreibt Larsito von Culcha Candela: «Ich erinnere mich noch, als wir einen Song zusammen in 45 Minuten schreiben mussten, um ihn noch pünktlich beim Songwriter Camp vorzustellen. Wir haben es gerade noch geschafft und ich habe diese Session nie vergessen. Deine Wortwahl, dein Optimismus und deine Herzlichkeit werde ich nie vergessen.»

Tim Schwerdter, der Gitarrist von Cro, ist der Meinung, dass es so viele mehr Erinnerungen hätten sein müssen. Sie alle werden Sam vermissen. Das ist sicher.

(L'essentiel/slo)