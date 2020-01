Prinz Harry feuert gesamtes Personal

England ist nach dem Rückzug von Prinz Harry und Meghan in Schockstarre, eine Lösung über die zukünftigen Pläne der Palastrebellen ist noch keine in Sicht. Der junge Royal trifft indes aber eigene Entscheidungen: Harry feuerte jetzt das gesamte Personal auf seinem Wohnsitz Frogmore Cottage: Nur eine Putzfrau und der Hausmanager bleiben weiterhin im Dienst. Der Rest des Personals soll in den Buckingham Palast versetzt werden und in Zukunft für Queen Elizabeth II. arbeiten.

Frogmore bleibt aber weiter Wohnsitz von Harry

Sämtliche britische Medien heizen jetzt das Gerücht an, dass die Kündigung des Personals wohl damit zusammenhängt, dass Harry und Meghan nicht vorhaben, nach London zurückzukehren. Das Anwesen wurde jedoch extra für das Paar erst vor kurzem aufwendig renoviert – die britischen Steuerzahler mussten dafür 2,8 Millionen Euro berappen.

Das Haus mit 5 Schlafzimmern bekam das Paar von der Königin geschenkt. Meghan und Harry gaben eine Erklärung ab: Sie wollen das Anwesen behalten, «Da sie auch in Zukunft die Monarchie unterstützen werden und ihre Familie so immer ein Zuhause in England» haben werde.

Das ist Frogmore Cottage

Das Anwesen wurde im Jahr 1680 von Charles II. erbaut dient seit 1792 als königliche Residenz . Der Name entstand, weil auf Frogmore viele Frösche leben.

Königin Victoria soll 1875 dort bei einem Abendessen geseufzt haben, die Frösche wären „ganz schrecklich". Im Frühjahr 2019 zogen dann Harry und Meghan ein.

(L'essentiel)