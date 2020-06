Indischer Tiktok-​​Star stirbt mit 16 Jahren

Ihre fröhlichen Performances auf Tiktok sprühten nur so vor Lebensfreude. Der Funke sprang auch auf die Fans über, mehr als eine Million Follower sammelte die junge Inderin auf Tiktok. Aber in Saya Kakkars Seele muss es anders ausgesehen haben.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Wie die Zeitung «The Mirror» in Berufung auf indische Medienberichte sowie Posts von Freunden des Social-Media-Stars berichtet, soll sich die 16-Jährige gestern das Leben genommen haben.

«Sie klang normal»

Ihr Manager Arjun Sarin hat den Tod des Teenagers bestätigt. Laut seinen Aussagen deutete nichts auf einen solch verzweifelten Schritt hin. In der Zusammenarbeit wirkte die junge Frau stets positiv.Es muss etwas Persönliches sein, erklärt Sarin: «Noch in der Nacht vorher sprach ich mir ihr über ein neues Projekt. Sie klang normal», so der Manager.

Neben der Videoplattform Tiktok war die talentierte Tänzerin auch auf Instagram und Snapchat erfolgreich. Ihr letztes Tanzvideo veröffentlichte sie einen Tag vor ihrem Tod.

