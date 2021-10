Reinigungskräfte der Queen müssen tote Fliegen finden

Dass es gar nicht so einfach ist, einen Job bei Queen Elizabeth II. zu ergattern, dürfte wohl nur wenige überraschen. Doch was die Anwärterinnen und Anwärter durchmachen müssen, um an eine Stelle als Reinigungskraft in einem der royalen Anwesen zu kommen, konnte bisher wahrscheinlich niemand ahnen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nämlich einen durchaus fordernden Test bestehen.

In der Doku «Sandringham: The Royals at Christmas» vom britischen Sender Channel 5 spricht Tracy Waterman, ihres Zeichens Personalverantwortliche der Queen, über einige Details des Bewerbungsprozesses. So verrät die Britin beispielsweise, dass sie gerne den «Dead Fly Test», also Tote-Fliegen-Test, mit den Bewerberinnen und Bewerbern auf eine Stelle als königliche Haushaltshilfe macht. Der Blick fürs Detail ist in diesem Job nämlich besonders wichtig: «Das unterscheidet eine royale Reinigungskraft von der eines Fünf-Sterne-Hotels», so Waterman.

Ein Auge fürs Detail

«Um zu sehen, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat ein Auge fürs Detail hat, lege ich eine tote Fliege in den Raum. Entweder beim Kamin oder auf den Teppich», erklärt die Personalverantwortliche. «Nachdem ich die Fliege platziert habe, bitte ich den ersten Bewerber oder die erste Bewerberin hinein.» Der Rest von Watermans Auswahlverfahren dürfte klar sein: Wenn die Anwärterinnen und Anwärter das Insekt entdecken, gibt das Pluspunkte. Wenn nicht, sind sie raus. Wer es auf Anhieb kapiert und die Fliege gar aufhebt, hat echte Chancen auf einen Job im Königshaus.

Watermans Test scheint sich zu bewähren: «Von zehn Leuten bemerken nur etwa die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber die Fliege – und nur eine Person hebt sie jeweils auf. Das ist diese eine besondere Haushaltshilfe, die ich suche». Für Fans der königlichen Familie könnte sich eine solche Stelle jedenfalls lohnen, denn der oder dem Glücklichen winken freie Kost und Logis in einer der Residenzen.

(L'essentiel/Saskia Sutter)