Kylies Stylistin hat erste Geschlechts-​​OP hinter sich

Tokyo Stylez (29) ist eine der gefragtesten Hairstylistinnen. Die ausgefallenen Perücken der US-Amerikanerin schmücken zurzeit die bekanntesten Promi-Köpfe.

Vergangene Woche war sie im Krankenhaus, um die ersten Schritte ihrer Geschlechtsanpassung machen zu lassen: Eine Brust-OP und ein Brazilian Butt Lifting.

Wenig später ließ sie ihre Follower auf Instagram wissen, dass die Eingriffe erfolgreich waren. «Ich kann es kaum erwarten, euch das Ergebnis zu zeigen», so Stylez. Sie bedankte sich zudem bei jenen, die für sie beteten und sie in ihrer Entscheidung zur Geschlechtsanpassung unterstützten: «Ihr habt keine Ahnung, was mir euer Support bedeutet.»

Tokyo Stylez ein Tag vor ihrere ersten Geschlechts-OP

Die Karriere der Perücken-Meisterin ging durch die Decke, als Kylie Jenner (22) sie auf Instagram entdeckte. Seither ist Stylez verantwortlich für die ständig wechselnde Frisuren der Beauty-Mogulin.

Auch Cardi Bs (27) Looks wären ohne die auffälligen Mähnen der 29-Jährigen wohl nicht dasselbe. Nicki Minaj (36), Rihanna (31) und Beyoncé (38) gehören ebenfalls zum starbesetzten Kundenkatalog von Stylez.

(L'essentiel/zen)