Millionenklage bringt Mariah Carey vor Gericht

Mariah Careys (51) Buch «The Meaning of Mariah Carey» sorgte bereits im vergangenen Jahr für ordentlich Wirbel. Im Buch beschreibt die gefeierte Musik-Diva gleich eine ganze Reihe an schrecklichen Erfahrungen, die sie als Jugendliche in ihrer eigenen Familie gemacht haben soll. So berichtet Carey nicht nur von den kriminellen Machenschaften ihres Bruders Morgan (61), sondern behauptet auch, von ihrer eigenen Schwester Alison (59) misshandelt worden zu sein. Sie soll die kleine Mariah nicht nur unter Drogen gesetzt, sondern auch versucht haben, sie einem Zuhälter zu verkaufen.

Eine Anschuldigung, die Alison nicht auf sich sitzen lassen will. Sie verklagt ihre berühmte Schwester auf umgerechnet eine Million Euro. «Carey nutzte ihren Status als öffentliche Persönlichkeit, um ihre mittellose Schwester anzugreifen», heißt es in den Gerichtsunterlagen, die dem People-Magazin vorliegen. Außerdem behauptet Alison, Mariah hätte ihr durch ihre falschen Vorwürfe «massiven emotionalen Stress» zugefügt haben und soll dadurch für ihren Rückfall in die Alkoholsucht verantwortlich sein. Anfang des Jahres habe man noch versucht, sich außergerichtlich zu einigen, doch ohne Erfolg: Nun flattert der Musik-Legende eine gerichtliche Vorladung ins Haus.

(L'essentiel/red)