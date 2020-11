Noch am Montagabend hat sich Michael Wendler (48) in seiner Insta-Story in Dutzenden Clips gemeldet und sich für sein Verhalten entschuldigt (im Video oben). Auch was seine Verschwörungstheorien angeht, krebste er überraschend zurück: Er sei kein Aluhutträger und auch kein Verschwörungstheoretiker, stellte der Schlager-Star klar. Man könne ihn höchstens als «Corona-Maßnahmen-Skeptiker» bezeichnen. Es schien, als würde er sich plötzlich in Schadensbegrenzung üben.

Jetzt hat Wendler auf seiner Telegram-Seite ein neues Statement abgegeben – und sich von seinen Anhängern verabschiedet. Er habe gesagt, «was wichtig war, und getan, was ich konnte», so der Schlagersänger und Reality-Star. Jetzt werde er seine Telegram-Seite aber einstellen. In Großbuchstaben bedankte er sich bei «jedem Einzelnen», der zu ihm gestanden habe.

Letztes Statement auf Telegram

Dann holte er noch einmal aus und wetterte sich in Rage: «Ich habe mich als einer der wenigen Künstler erhoben und meine Meinung zu den für mich unerträglichen Maßnahmen der Bundesregierung geäußert», fügte Wendler an. Es gebe Tausende Künstler, «die einfach schweigen» würden. «Mich hat es alles gekostet! Alles! Gebracht hat es mir ein reines Gewissen und ein befreites Herz.»

«Geopfert» hat Wendler quasi seine Karriere: Nach seinem ersten Video, in dem er seine Corona-Theorien platzierte, hatten sich sämtliche Werbepartner von ihm getrennt. Auch RTL distanzierte sich von ihm, alle geplanten Sendungen wurden gestrichen.

Bildstrecke: «Mich hat es alles gekostet! Alles!»

Das Outing hatte ebenso Konsequenzen für seine Ehefrau Laura (20). Ein Umstand, den Wendler «als äußerst schlimm» empfunden hat, wie er in seinem Instagram-Auftritt Anfang Woche sagte. Sie habe mit seinen Ansichten nichts zu tun. «Wenn der Ehemann eine Bank ausraubt, muss die Ehefrau doch auch nicht in den Knast.»

(L'essentiel/Katja Fischer)