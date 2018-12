Ariana Grandes Oma lässt sich mit ihr tätowieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fans sorgen sich um Ariana Grande, die erst kürzlich zugegeben hat, dass sie zur Zeit zu 60 Prozent aus Champagner besteht. Ihren Verlobten hat Ariana in die Wüste geschickt, ihr Ex verstarb auf tragische Weise und auch den Bombenanschlag auf ihr Konzert in Manchester hat sie noch nicht verdaut.

Aber es gibt jemanden, der ihr immer den Rücken stärkt. Arianas Oma ist inzwischen 93. Von dieser Frau hat die 25-Jährige ihre Coolness geerbt. Weil Ariana mit «Sweetener» und «Thank you, next» musikalisch auf der Siegerwelle schwimmt und zum «Woman of the year 2018» gekürt wurde, fand Ari, dass es Zeit sei, dies mit einem Tattoo zu feiern.

Ihre Oma begleitete die Enkelin nach Brooklyn zur Tätowiererin Mira Miriah. Dort beschloss die 93-Jährige spontan, dass es Zeit für ihr erstes Tattoo sei. Ariana entschied sich für einen Mond und Sterne auf dem Handrücken. Ihre Oma ging es dezenter an. Sie hat nun «Ciccio» auf dem Ringfinger stehen. Es ist der Name ihres verstorbenen Ehemanns.

(L'essentiel/lam)