So sexy putzt Beatrice Egli ihr Treppenhaus

Selbst beim Putzen will Beatrice Egli gut ausschauen. In ihren neuesten Instagram-Postings bringt die ehemalige «DSDS»-Siegerin in sexy Bühnenoutfits ihre Wohnung und das Treppenhaus auf Vordermann.

«Heute auf meiner Liste: Treppenhaus rocken - äh... reinigen. ???? ???????? Was liegt bei euch heute an?», schreibt sie unter ein Foto, das sie in einem hautengen rot-schwarzen Jumpsuit mit tiefen Dekolleté und den Netzstrumpf-Einsätzen an den Seiten zeigt.

Das Outfit dürfte einigen bekannt vorkommen, denn Egli trug den Jumpsuit schon auf einigen Konzerten. Ein weiteres Video zeigt die Sängerin beim Waschen - diesmal mit Glitzerkleid und High Heels.

(L'essentiel)