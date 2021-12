Britney will ihre Familie nicht zur Hochzeit einladen

Britney Spears (40) und Sam Asghari (27) stecken mitten in den Hochzeitsplanungen. Das Paar, das sich im September dieses Jahres verlobt hat, möchte US-Medien zufolge keine Zeit verlieren, wenn es um den Bund fürs Leben geht. Immerhin ist es dem Popstar erst seit kurzem wieder möglich, überhaupt eine derartige Entscheidung frei zu treffen: Nur wenige Wochen sind vergangen, seit Britneys langjährige Vormundschaft offiziell beendet wurde.

«Britney kann es kaum erwarten, zu heiraten und ihr Leben richtig zu starten», hat eine anonyme Quelle, die ihr und Sam nahe stehen soll, gegenüber der Zeitschrift «Us Weekly» verraten. Sie wisse ganz genau, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellt. Das heißt mitunter: Ihre Familie will Britney unter keinen Umständen dabei haben. Insbesondere ihre Eltern Jamie (69) und Lynne (66) und ihre Schwester Jamie Lynn (30) werden wohl keine Einladung zum Fest, das auf Hawaii stattfinden soll, bekommen.

Söhne führen sie zum Altar

«Britney will keine Erinnerungen an Negativität an ihrer Hochzeit», so der Insider. Schon seit längerem wirft die Sängerin den drei vor, sich während der fast 14 Jahre andauernden Vormundschaft von ihrem Vermögen persönlich bereichert und nicht in ihrem Interesse gehandelt zu haben. Vor allem Vater Jamie, der über einen Großteil der Zeit als Vormund fungierte und Britneys Finanzen verwaltete, soll im Laufe der Jahre eine substantielle Summe für sich abgezwackt haben.

Generell bestehe dank Jamie ein Durcheinander in der Buchhaltung, die aktuell noch in Ordnung gebracht werden muss. Das sei das einzige Hindernis, das der Hochzeit von Britney und Sam noch im Wege steht. «Der einzige Grund, wieso sie noch nicht geheiratet haben, ist, dass Britney noch ihre Finanzen ordnet», so die anonyme Quelle gegenüber «Us Weekly». Das sei «sehr kompliziert», heißt es weiter.

Jamie wird seine Tochter somit nicht zum Altar führen. Diesen Job werden Britneys Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) übernehmen. Wann genau die Hochzeit von ihr und Sam stattfinden soll, ist nicht bekannt. Für Britney ist es bereits die dritte Ehe, für den Personal Trainer ist es die erste.

(L'essentiel/Angela Hess)