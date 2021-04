«Für mein Songwriting war Corona der Knaller»

Der deutsche Singer-Songwriter Max Giesinger (32) hat während seiner Zeit im Lockdown einen positiven Wandel durchgemacht. Unter anderem habe er noch nie so gute Songs geschrieben, so Max im Interview mit 20 Minuten. Und diese paar Kleinigkeiten haben sich im Hause Giesinger auch noch verändert.

Er hat sein Fomo (Fear of missing out) besiegt

«Bei mir war dieses Fomo ziemlich krass ausgeprägt. Wenn irgendwo was stattgefunden hat, fiel es mir schwer, nicht dabei zu sein», erzählt Max im Interview mit 20 Minuten. «Zu Beginn des Lockdowns war es erstmal richtig kacke und ich hab mir den Druck gemacht, jetzt runterfahren zu müssen», erzählt Max. Nach und nach ist der Sänger dann aber zur Ruhe gekommen und hat realisiert: «Boah irgendwie auch entspannt. Man kann gar nichts mehr verpassen.»

Er hat Social Media den Rücken gekehrt

Vergangenen Herbst hat Max eine viermonatige Social-Media-Pause eingelegt und sich im Februar erst wieder mit seiner aktuellen Single «Irgendwann ist jetzt» zurückgemeldet. In dieser Zeit hat der Musiker realisiert, wie gut ihm die Zeit ohne Instagram und Co. tut. «Checkt wirklich mal, wie ihr euch nach einer Stunde auf Instagram fühlt. Hattet ihr wirklich eine gute Zeit? Denn ich glaube, wenn man gut auf sich hört, merkt man, dass es ein krasser Energiekiller ist.»

Der Sänger kritisiert etwa die falsche Perfektion, die einem auf der Plattform vorgegaukelt wird und der Hass, der online geschürt wird. «Eine Stunde auf Facebook und ich würd mein Handy am liebsten an die Wand klatschen, weil ich einfach so viel Hass sehe – etwa auch in Diskussionen rund um Corona.»

Er ist Teilzeit-Vegi geworden

«Im Hause Giesinger gibt es nur noch einmal die Woche Fleisch», verrät der in Hamburg lebende Sänger. Seit er sich in der Pandemie ausgiebig mit seinem Fleischkonsum befasst hat, tut er dies seiner Gesundheit und der Umwelt zuliebe. Das war jedoch nicht immer so: «Ich war wirklich ein ganz großer Fleischesser. In dem kleinen Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin, kannte man es nicht anders. Damals war ich der Meinung, dass ich ohne Fleisch gar nicht richtig satt werden kann.»

Er hat ein Morgenritual eingeführt

In der Pandemie hat Max sich ein Morgenritual zusammengestellt, das ihn schon fast zum Lifestyle-Influencer befähigt: Nach dem Aufstehen gibt's erstmal eine kleine Morgenmeditation, danach eine Runde Yoga («nicht jeden Tag, aber so fünf Mal in der Woche»), ein leckeres Frühstück und schöne Musik – zum Handy greift er vorher nicht.

«Ich versuche, mich nicht zu schnell in diesen Social-Media- oder Arbeitssog reinziehen zu lassen», erklärt der ehemalige «The Voice of Germany»-Teilnehmer. Zu oft starte man so mit einem negativen Vibe in den Tag. Seine Morgenroutine helfe ihm dabei, eine «innere Stabilität» für den Tag aufzubauen. «Ich merke, dass ich so stressbefreiter durch den Tag gehe», so Max.

Er ist jetzt bereit für eine Beziehung

Seit rund fünf Jahren ist Max schon Single – und findet nun: «So langsam wär ich ready für eine Beziehung!» Zu Beginn seiner Karriere sei dafür zu viel los gewesen, mittlerweile habe er jedoch die Kapazität dafür. Der Sänger stellt aber klar: Er ist kein unglücklicher Single und hat sich mittlerweile an die Unabhängigkeit gewöhnt: «Es müsste schon sehr passen. Da bin ich sehr picky.»

Dass er seit Ausbruch der Pandemie zu sich selbst gefunden hat, dürfte ihm auch in der Dating-Welt helfen: «Ich glaube, je gefestigter du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch solche Leute anziehst und eher eine solide Beziehung entstehen kann.» Bloß während Corona gestalte sich das Kennenlernen neuer Menschen nicht gerade leicht, außerdem sei er «nicht so der Dating-App-Typ»: «Irgendwie auch bisschen schäbig, so als Z-Promi dort abzuhängen.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)