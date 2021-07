Selena Gomez zeigt ihre neue Bademode-​​Linie

Popstar Selena Gomez entwirft jetzt auch Bademode: Am Wochenende zeigte sie die ersten Entwürfe, die sie gemeinsam mit dem US-Swimwear-Label La’Mariette entworfen hat. Zu einem Foto im lila Einteiler schreibt Gomez: «Was ich an dieser Firma liebe ist, dass sie Frauen feiert, die ihren Körper bedingungslos lieben und sich den Respekt geben, den sie verdienen.»

Die Kollektion enthält zwei Bikini-Tops, zwei Bikini-Höschen, einen Badeanzug und ein Sarong, der sich zum Oberteil binden lässt. Die bunten Modelle sind in den Größen XS bis XXL erhältlich und kosten zwischen 49 und 119 Dollar. Die Teile dürften sich ordentlich verkaufen: Mit etwa 241 Millionen Followern besitzt Selena Gomez einer der am meist gefolgten Accounts auf Instagram und ihr Badeanzug-Post wurde inzwischen schon mehr als sechs Millionen Mal geliked.

« Ich fühle mich selbstbewusster »

Schon in der Vergangenheit hatte sich Gomez auf Social Media immer mal wieder in den Entwürfen des Labels gezeigt. Im September 2020 postete Selena Gomez auf Instagram ein Bild, auf dem sie in einem Einteiler des Labels zu sehen ist. Zur gut sichtbaren Narbe, die von ihrer Nieren-Transplantation stammt, schrieb der Popstar: «Ich fand es zunächst schwierig, sie zu zeigen und versuchte sie zu verstecken. Jetzt fühle ich mich selbstbewusster und bin bin stolz auf das, was ich bin und durchgemacht habe.»

Auf Instagram wird die 28-Jährige für die neuesten Bikini-Bilder, auf denen sie sich mit mehr Kurven als noch im vergangenen Herbst zeigt, auf Social Media gefeiert: «Besessen! Ich liebe es!» kommentierte etwa Model Lily Aldridge (35) auf Instagram und auf Twitter ist man ebenfalls aus dem Häuschen: «Lasst uns kurz innehalten und dankbar sein, dass Selena auf diesen Bildern 100 Prozent authentisch ist», schreibt User «giove» etwa. «Das ist eine positive Message: Promis haben die gleichen Körper wie wir. Social Media hat unsere Wahrnehmung bloß verzerrt. Und Selena versucht mit ihrer schönen Figur das wieder gerade zu rücken.»

(L'essentiel/Christina Duss)