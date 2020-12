Meghan und Harry wollen Megxit-​​Deal verlängern

In eineinhalb Wochen jährt sich Herzogin Meghans (39) und Prinz Harrys (36) Rücktritt als ranghohe Royals zum ersten Mal – sie verkündeten ihren Megxit am 8. Januar 2020. Trotz oder wegen der Pandemie samt Lockdown ist dieses Jahr wie im Fluge vergangen.

Das gilt auch für Meghan und Harry, denen die Frist für den mit dem britischen Königshaus ausgemachten Megxit-Deal nun etwas gar bald auszulaufen scheint. Am 31. März würde das Ehepaar seine royalen Titel und die damit verbundenen Charity-Engagements ablegen müssen, ist laut The Sun aber nicht dazu bereit und möchte die Frist nun um ein Jahr verlängern.

Harry verhandelt persönlich in England

Das muss nun mit dem Buckingham Palace verhandelt werden, weshalb Meghan und Harry für Januar mehrere Videocalls mit den Royal-Tätschmeister*innen angesetzt hätten. Der Prinz will daraufhin von seiner neuen Heimat in Montecito bei Santa Barbara in Kalifornien nach England reisen, um die Gespräche Face-to-Face zu intensivieren und möglichst zu einem Abschluss zu bringen. Ob Meghan oder gar Baby Archie (1) ihn begleiten werden, stehe noch nicht fest.

Ein wichtiger Punkt bei den Neu-Verhandlungen des Megxit-Deals dürften die sehr lukrativen Verträge sein, die Meghan und Harry seit ihrem Wegzug aus Großbritannien an Land gezogen haben. Für ihren Job als Erzählerin in der Disney+-Doku «Elephant» ließ sich Meghan zwar nicht bezahlen, sondern veranlasste Spenden für eine Organisation, die sich für den Schutz von Elefanten einsetzt.

Diese Deals sind für Royals verboten

Der Podcast-Deal mit Spotify hingegen soll dem fast-ehemaligen Royal-Duo umgerechnet 36 Millionen Euro eingebracht haben. Für den Launch von «Archewell Audio» war mal ein Feiertags-Special angekündigt, aktuell ist nach wie vor erst der Podcast-Teaser online.

Und rund 120 Millionen Euro schwer soll der Vertrag mit Netflix sein. Das Paar wird fürs Streamingportal Filme und Serien produzieren, darunter Dokumentationen, Spielfilme und Angebote für Kinder. Britischen Royals sind solche Deals untersagt – als Ex-Royals dürfen Meghan und Harry aber machen, was sie wollen. Nur erleichtert dies ihre Bestrebungen, das Megxit-Ultimatum zu verlängern, nicht unbedingt.

(L'essentiel/Schimun Krausz)