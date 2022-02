Yeliz Koc hat ihre Fans wochenlang belogen

Fast einen Monat lang hat Yeliz Koc vermeintlich auf Sri Lanka Ferien gemacht, postete traumhafte Strandfotos und gab ihren Followerinnen und Followern in ihrer Story täglich Einblicke. Nun gibt sie zu: Das war eine Lüge. Stattdessen soll die 28-Jährige in Thailand bei der RTL-Zwei-Show «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» mitgemacht haben.

«Ich muss mich von ganzem Herzen bei euch entschuldigen. Wir durften nicht sagen, dass wir in Thailand sind – sonst hätte man ja eins und eins zusammenzählen können», so Yeliz in ihrer Instagram-Story. Sie führt aus: «Es ist vertraglich festgelegt, dass man nicht darüber reden darf, und deswegen musste ich euch ein bisschen anlügen.»

Yeliz habe Snow alleine gelassen

Auf ihre Notflunkerei und ihre Teilnahme in der Show hätten ihre Followerinnen und Follower größtenteils gut reagiert. «Natürlich sind nicht immer alle Kommentare und Nachrichten super», so die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin. So hätten ihr einige Leute vorgeworfen, sie habe Töchterchen Snow alleine gelassen. Dagegen wehrt sie sich.

So sei ihre ganze Familie mit ihr nach Thailand gereist, damit sie an der Show teilnehmen könne. Ihre Mutter, ihre Schwester inklusive Mann und zwei Kinder sowie Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht hätten sich in dieser Zeit um die Kleine gekümmert. «Ich hab die beste Familie der Welt», schwärmt Yeliz.

Elena Miras wieder mit Yeliz im TV

Im Januar hat Jimi Blue ein Foto aus Thailand gepostet: Auf dem Schnappschuss hält er seine Tochter im Arm und küsst sie auf die Stirn. In der Caption schrieb der 30-Jährige «Famcation Mode», auf Deutsch Familienferien-Modus.

Neben Yeliz wird auch Elena Miras (29) in der dritten Staffel von «Kampf der Realitystars» zu sehen sein. Die beiden waren 2020 gemeinsam in der RTL-Show «Sommerhaus der Stars» zu sehen. Wer sonst noch am thailändischen Strand in mehreren Action- und Geschicklichkeits-Spielen um 50.000 Euro kämpfen wird: Mike Cees (34), Schäfer Heinrich (55), bekannt aus «Bauer sucht Frau», Ex-TV-Detektivin Sharon Trovato (30) und Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier (32). Der Sendestart ist bisher noch unbekannt.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)