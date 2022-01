Leni Klum überrascht mit neuer Haarfarbe

Bei dieser Veränderung muss man gleich zwei Mal hinsehen: Das Nachwuchsmodel Leni Klum überraschte am Sonntag mit einem neuen Hair-Styling – und ist damit kaum wiederzuerkennen. Statt gewohnt Blond trägt die 17-Jährige neu Dunkelbraun.

«Fällt euch etwas auf?», schrieb die 17-Jährige unter ihre neuesten Instagram-Bilder, die sie beim Salatessen und mit neuer Frisur zeigen. Ihren Fans ist die drastische Typveränderung natürlich nicht entgangen. Die meisten Userinnen und User reagieren positiv auf den neuen Look. «Du siehst wunderschön aus», kommentiert etwa ein Nutzer. Jemand anderes schreibt: «Die dunklen Haare stellen einen tollen Kontrast zu deinen blauen Augen dar.»

Doch nicht allen gefallen die dunklen Haare. «Bin ich die Einzige, die findet, dass ihr blond viel besser stand?», kommentiert etwa eine Userin. Jemand anderes schreibt: «Warum musste es ausgerechnet braun sein?» Ob Lenis neue Haarfarbe dauerhaft ist oder ob sie nur für ein Fotoshooting zum Friseur gegangen ist, wird sich zeigen.

Erste Pärchenbilder mit Freund Anis

Als wäre der neue Look nicht schon genug, hat Leni gleich noch eine zweite Überraschung für ihre Fans parat. So postete sie am Samstag erstmals Pärchenbilder mit ihrem Freund Anis Rachevsky (18). Gleich zwei Selfies, die das Paar knutschend in einem Auto zeigen, veröffentlichte die 17-Jährige auf Instagram. Die Kommentarspalte füllte sich sofort mit Herzemojis. Nur einer scheint wenig begeistert zu sein von den Bildern: Lenis Papa Flavio Briatore (71). Der kommentierte den Post lediglich mit einem Fragezeichen.

Dabei sind Leni und Anis schon seit rund zwei Jahren ein Paar. Ihre Beziehung ist allerdings noch nicht lange bekannt. Herausgekommen ist sie vergangenes Jahr, als ein Schnappschuss um die Welt ging, der beide Händchen haltend beim Flohmarkt-Bummel in Los Angeles zeigt. Seitdem wollen die beiden ihre Liebe nicht länger verstecken: Am Valentinstag letzten Jahres postete Leni schließlich die erste öffentliche Liebeserklärung an ihren Liebsten.



(L'essentiel/Lara Hofer)