Ist Britneys Entschuldigung ein Fake?

In den letzten Tagen machte der einstige Mega-Popstar Britney Spears, Schlagzeilen wie eh und je. Im Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters kamen prekäre Details ans Tageslicht. Die Sängerin wurde dazu gezwungen, eine Verhütungsspirale zu tragen und durfte diese nicht entfernen. Ebenso wurde sie gegen ihren Willen auf Bühnen geschickt um zu performen.

Nach der Verhandlung im Prozess um die Vormundschaft über den Popstar meldete sich die 39-Jährige nun mit einer Entschuldigung per Instagram zu Wort: «Wenn du diese Woche etwas über mich in den Nachrichten gelesen hast, dann weißt du das jetzt auch! Ich entschuldige mich dafür, dass ich so getan habe, als wäre es mir in den letzten zwei Jahren gut gegangen», heißt es in ihrem Schreiben, sowie: «Ob du es glaubst oder nicht: So zu tun, als ob es mir gut geht, hat mir tatsächlich geholfen. Egal wie mies ein Tag war, als ich jünger war, mir und meinen Geschwistern zuliebe hat sie immer so getan, als wäre alles in Ordnung.»

Aussagen wie diese sind von der 39-Jährigen rar. Britneys Fans hegen großen Zweifel. Instagram User scheinen sich sicher zu sein. Die Popprinzessin hat diesen Post nicht selbst geschrieben, so heißt es unter Britneys Instagram-Post: «Gebt Britney ihren Account zurück!» oder «Ich glaube nicht, dass das sie ist! Der Ton ist komplett anders als der, den wir von ihr kennen». Alleine der Kommentar: «Ich habe mir das ganze Skript jetzt durchgelesen, Das ist nicht sie!», wurde 3000 Mal geliked und weist 300 Kommentare auf.

