Ist Baby Sussex schon auf der Welt?

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) danken in einem neuen Post auf ihrem offiziellen Instagram-Profil ihren Followern für ihre Spenden. Letzte Woche hatten die beiden ihre Fans dazu ermutigt, an Wohltätigkeitsorganisationen für bedürftige Familien zu spenden (namentlich The Lunch Box Fund, Little Village, WellChild und Baby2Baby), statt dem royalen Paar Geschenke fürs Baby zu schicken.

Die Fans spendeten fleissig – im Post wird aufgelistet, was alles zusammengekommen ist. Unter anderem kann die Organisation The Lunch Box Fund nun 100.000 zusätzliche warme Mahlzeiten an bedürftige Kinder in Südafrika verteilen, Baby2Baby hat über 5000 gespendete Gegenstände wie Windeln, Kinderbetten, Bücher und Rucksäcke erhalten.

«Baby Sussex» hat es in den royalen Wortschatz geschafft

Ein Detail sorgte bei den Fans für Aufregung. Am Ende des Posts heißt es: «Im Namen des Herzogs und der Herzogin (und von Baby Sussex) danken wir euch vielmals.» Es ist die erste Erwähnung des royalen Nachwuchses – ein Hinweis darauf, dass das Kind bereits zur Welt gekommen ist?

Die Fans freuen sich auf jeden Fall, dass die Royals den Spitznamen, den die Fans erfunden haben, nun selbst verwenden. Eine Userin schreibt auf Twitter: «Dass sie Baby Sussex erwähnen, ist das Sahnehäubchen.»

(L'essentiel/afa)