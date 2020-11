Was läuft zwischen Andrej Mangold und LaFee?

Erst vor wenigen Tagen machten Andrej Mangold und seine Freundin Jenny Lange ihre Trennung öffentlich. Die beiden hatten zuletzt in «Sommerhaus der Stars» für Aufsehen gesorgt. Mitbewohnerin Eva war in der TV-Show von dem Paar immer wieder beschimpft worden. Die Folge: Die beiden verloren zahlreiche Werbepartner und wurden in den Sozialen Netzwerken mehrfach dafür kritisiert.

Kurz darauf kam es dann auch zum Liebes-Aus. Auf Instagram sind sowohl Andrej als auch Jenny inzwischen wieder aktiv. In einer neuen Story zeigt sich der Ex-Rosenkavalier am Herd. Ausgerechnet LaFee, eine gute Freundin von seiner Ex Jenny, kommt ebenfalls in dem Clip vor, filmt das Essen und verkündet strahlend: «Das ist alles für mich».

Ist die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, etwa die neue Frau an seiner Seite? War sie möglicherweise sogar der Grund für das Liebes-Aus? Fragen über Fragen.

LaFee lässt sich von Andrej Mangold bekochen. (Foto:Instagram)

(L'essentiel/red)