Kim plant bereits Scheidung von Kanye

Die Ehe von TV-Beauty Kim Kardashian (39) und Rapper Kanye West (43) dürfte endgültig der Vergangenheit angehören. Ein Insider hat PageSix gesteckt, dass Kardashian bereits im Hintergrund Schritte eingeleitet hat, um sich von ihrem Mann zu trennen. «Kim hat die ganze Scheidung geplant», so der Informant gegenüber dem Promi-Portal. «Aber sie wartet darauf, bis er seine letzte Episode durchmacht.» Damit ist eine Phase von Kanye Wests bipolarer Störung gemeint, an der der Musiker leidet und die wohl das geplanten Ehe-Aus zusätzlich befeuert.

Kardashian sei laut dem US Weekly-Magazin «zutiefst enttäuscht und traurig» darüber, dass West seine Krankheit nicht in den Griff bekommen möchte. Dafür, dass er sich weigert, sich an einen Pflegeplan zu halten, kann sie kein Verständnis mehr aufbringen. Denn nicht nur Kanyes wirre Wahlkampfauftritte, sondern auch seine Aussage, dass er Kim von der Abtreibung der gemeinsamen Tochter North (7) abhalten musste, scheinen tiefe Wunden gerissen zu haben.

Zuletzt stellte der Musiker auch noch einen Videoclip ins Netz, in dem er auf seine Grammy-Trophäe uriniert. Diese Aktion dürfte das Fass schlussendlich zum Überlaufen gebracht haben. Es sieht ganz danach aus, dass aus Kanyes Träumen, ins Weiße Haus einzuziehen, nichts wird. Anstatt im Oval Office wird der Sänger wohl eher im Scheidungsverfahren vor Gericht Platz nehmen.

(L'essentiel/red)