Seit Mittwoch fehlt von «Glee»-Schauspielerin Naya Rivera jede Spur. Die 33-Jährige gilt seit einem Bootsausflug auf einem See in Südkalifornien als vermisst. Wie das Onlinemagazin TMZ berichtet, fanden Beamte ihren vierjährigen Sohn Josey schlafend und alleine auf einem gemieteten Boot.

Medienberichten zufolge sagte der Kleine den Beamten: «Meine Mama sprang ins Wasser und kam nicht wieder zurück.» Sofort wurde eine Suchaktion mit Tauchern gestartet. Diese blieb bisher erfolglos. Laut einem Sheriff besteht kaum noch Hoffnung, Rivera lebend zu finden. Medien gegenüber soll er gesagt haben, dass sie «vermutlich tot» sei.

Auf Twitter postete die Schauspielerin noch kurz vor ihrem Verschwinden ein Foto von sich und ihrem Sohn und schrieb dazu «Nur wir beide». Ihr Sohn ist in der Zwischenzeit bei Verwandten untergekommen.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B