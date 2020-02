Disney-​​Star stirbt nach Hirntumor

Der Tumor war bereits 2016 bei dem jungen Mädchen festgestellt worden. Damals setzten sich Hollywood-Star Lupita Nyong'o (Black Panther) und andere Prominente dafür ein, dass Nikita eine Behandlung in Indien erhält.

Nyong'o spielte an der Seite der jungen Schauspielerin in dem Disney-Film Queen of Katwe. Darin wird die Geschichte von Phiona Mutesi erzählt, die in kürzester Zeit zur Profi-Schachspielerin aufstieg.

Im Jahr 2017 galt Waligwa als geheilt, doch letztes Jahr entdeckte man erneut Tumore im Gehirn der 15-Jährigen.

(L'essentiel)