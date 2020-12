Wendler hat seinen größten Hit geklaut

In den letzten Wochen machte Michael Wendler (48) nie mit musikalischen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Vielmehr sorgte er mit seinem Luxus-Adventskalender für Ehefrau Laura Müller (20), seinem Outing als Corona-Skeptiker und der Trennung von seinem Manager für Furore. Jetzt steht er erneut in der Kritik: Er hat bei seinem Hit «Egal» aus dem Jahr 2017 bei einem Song von Matthias Reim (63) abgekupfert.

Neu sind diese Vorwürfe nicht. Nun hat aber Comedian Oliver Pocher (42) das Thema wieder auf den Tisch gebracht: In einem Video, in dem er Wendlers Adventskalender als Fake entlarven wollte, wies Pocher auf die Ähnlichkeit von Wendlers Song und Matthias Reims «Das machst du nur, um mich zu ärgern» hin. «Das Original ist immer besser als der Fake. Nichts an dir ist echt», sagte Pocher.

Der Wendler muss für seinen eigenen Song zahlen

Die deutsche Bild-Zeitung hat Matthias Reim darauf angesprochen. Und der spricht Klartext: «Natürlich ist der Song geklaut», so das Schlager-Urgestein. Er habe das schon bemerkt, als er das Lied zum ersten Mal gehört habe. Umgehend informierte Reim seine Plattenfirma, diese leitete eine entsprechende Untersuchung ein.

Resultat des Gutachtens: Der Wendler hat sich beim Song von Matthias Reim bedient. Reim ging darauf rechtlich gegen Wendler vor – mit Erfolg. Es kam zu einer Einigung: «Er darf das Lied weiter singen, muss dafür aber Kohle abdrücken», sagt Reim.

Auch Wendler hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet. «Es liegt eine Genehmigung für die kurze Übereinstimmung vor», rechtfertigt er sich. Das stimmt auch – zumindest seit der juristischen Einigung. «Es gab aber ganz bestimmt keine Genehmigung von mir, dass er meinen Song klauen darf. Danach hat er mich natürlich nicht gefragt», so Reim.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)