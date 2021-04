Kid Cudi singt bei «Saturday Night Live» im Kleid

Am Samstag hat Rapper Kid Cudi in der US-amerikanischen Sendung «Saturday Night Live» performt. Der wirkliche Star der Sendung war aber nicht Cudi selbst, sondern das Outfit, für das sich der 37-Jährige entschieden hat: ein geblümtes Kleid von Off-White.

Kid Cudi startete seinen Auftritt in einem Ensemble aus Jeans, T-Shirt, Hemd und Cardigan:

Mit ripped Jeans und grungigem Cardigan zeigte sich Kid Cudi zuerst (Courtesy of NBC)

Eine erste Hommage an Kurt Cobains Look aus der ikonischen 1993 MTV Unplugged Show:

Der Rapper ging mit seinem Tribut an den Nirvana-Frontman aber noch einen Schritt weiter, indem er sich für seinen Song «Sad People» im Blumenkleid zeigte:

Das Netz ist begeistert

Die Hommage an Kurt Cobain, der sich vergangene Woche vor 26 Jahren das Leben genommen hat, fiel natürlich auf. Besonders auf Twitter wurde Kid Cudi für die Aktion gelobt. So schreibt ein User «Kid Cudi zeigt das ultimative Tribut in der Woche von Kurt Cobains Tod. Suizidprävention und das Bewusstsein darum sind so wichtig.»

Kid Cudi pulling the ultimate Kurt Cobain tribute on #SNL on the week of this death. @KidCudi all about love and suicide prevention and awareness!!! pic.twitter.com/m4DOUC5eFF — Danny Armstrong (@DArmstrong44) April 11, 2021

«Kurt Cobain war eine wertvolle Seele. Während einer Zeit, in der es gang und gäbe war, gesellschaftlich alternative Dinge zu verurteilen, hat sie Kurt Cobain angenommen und verbreitet. Ich liebe es, dass Kid Cudi dem jetzt Hommage zollt», schwärmt eine andere Twitter-Userin.

Kurt Cobain was a precious soul. During a time that it was popular to shame things that went against society’s idea of normal, Kurt embraced them and advocated for them. Kid Cudi paid homage by doing the same thing. I truly LOVE to see it. pic.twitter.com/KD94wQ8ROe — Dedee ???? (@thoughtfulbae) April 11, 2021

Cobain war dafür bekannt, Gendernormen zu sprengen und zu hinterfragen. So trug er auch immer mal wieder Frauenkleidung. In einem Interview mit der Los Angeles Times sagte Cobain einmal: «Ein Kleid zu tragen, zeigt, dass ich so feminin sein kann, wie ich möchte. Ich bin heterosexuell, also ist das eine große Sache. Aber auch, wenn ich homosexuell wäre, wäre das total egal.»

Kid Cudi schreibt auf Twitter zum Look: «Virgil (Abloh) hat das Kleid extra für mich entworfen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne Kurt Cobain mit einem Blumenkleid Tribut zollen will und er kreierte dieses Meisterwerk für mich. Danke Virgil, du bist ein verdammtes Genie!»

Virgil designed the dress for me. I told him I wanted to show love to Kurt w a floral print sundress and this man made a masterpiece. Thank You @virgilabloh ur a fuckin genius!! Love you man we did it!!! — The Chosen One (@KidCudi) April 11, 2021

Der Rapper fügte außerdem an: «Ich mache bald eine Kollektion mit Off White – das Kleid wird da auch dabei sein!»

(L'essentiel/Johanna Senn)