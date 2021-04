Kanye West trägt noch immer seinen Ehering

Vor zwei Monaten haben Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) mehr oder weniger einvernehmlich die Scheidung eingereicht. Sieben Jahre lang waren der Musiker und die Influencerin ein Paar. Der Scheidungsprozess läuft dennoch seit Februar, eben erst hat Kanye das gemeinsame Sorgerecht für ihre gemeinsamen vier Kinder beantragt. Umso überraschender ist das Foto, welches DJ Khaled (45) auf seinem Insta-Profil gepostet hat.

Auf dem Schwarzweiß-Bild (siehe Bildstrecke oben) sitzt Kanye mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl und streckt die Hände in die Luft – und was funkelt da? Kanyes (alter) Ehering! Dabei hat der Rapper doch gerade erst seine Telefonnummern geändert, damit ihn seine Ex nicht mehr erreichen kann. Noch sind Kim und Kanye rechtlich gesehen Eheleute, doch eine Quelle hat gegenüber «People» erklärt, dass sie jeden Tag ohne Kanye glücklicher wirke.

Das Foto ist entstanden, als Kanye seinem Homie Khaled um acht Uhr morgens (!) einen spontanen Besuch abgestattet hat. Gemeinsam haben sie sich Khaleds neues Album «KHALEDKHALED» angehört und Kanye hat wohl gefallen, was er gehört hat – so entstand die Pose für das Foto.

(L'essentiel/Saskia Sutter)