US-​​Serienstar Eddie Hassell in Texas erschossen

Die genauen Umstände sind noch ungeklärt. Jedoch soll die Tat im Zusammenhang mit einem Autodiebstahl zusammenstehen. Der Schauspieler war bei seiner Freundin in einem Vorort von Dallas. Ein bislang unbekannter Täter schoss dabei auf Eddie Hassell und traf ihn in den Magen.

Der US-Star hatte den Durchbruch mit der Serie «Surface - Unheimliche Tiefe», die 2006 im deutschsprachigen Fernsehen lief. Den letzten großen Auftritt hatte Hassell 2017 im Film «Oh Lucy».

Auch in zwei großen Hollywood-Filmen durfte Hassell reinschnuppern: Im Oscar-nominierten «The Kids Are Alright» sowie in Roland Emmerichs «2012» gab es für ihn kleinere Nebenrollen.

(L'essentiel/slo)