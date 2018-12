Michelle wehrt sich gegen böse Botox-​​Gerüchte

Artikel per Mail weiterempfehlen

#HeleneFischerShow Da lässt man sich unauffällig die Visage Botoxen und sieht am Schluss aus wie Gina Lisa. Besser kann’s nicht laufen. pic.twitter.com/vC5t4EPJg3 — Tina La V▲GUE (@TinaLaVogue) 25. Dezember 2018

Gesangstechnisch gab es am Auftritt der 46-Jährigen nichts zu bemängeln. Was viele Fans von Michelle noch während der Show im Internet beklagten, war ihr Aussehen. Auf Twitter fielen gemeinsam mit viel Spott auch Worte wie «Botox» und «Schönheits-OP».

Die Angriffe wollte Michelle nicht unkommentiert lassen. Auf Instagram meldete sie sich zu den Vorwürfen zu Wort. Zu einem Foto, das sie ohne Make-up zeigt, schrieb sie: «Liebe Fans!! Möchte kurz klar stellen das ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe. Leider kommt es oft vor das das Licht in einer Show nicht optimal war...

Wie auch immer!!».

(L'essentiel/baf)