Prinzessin Victoria rennt in Heels durch den Palast

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einem Werbevideo für die Organisation «Generation Pep» zeigt Kronprinzessin Victoria, dass man sich nicht nur in Trainingsbekleidung und Turnschuhen sportlich betätigen kann. Königlich herausgeputzt in einem schicken Hosenanzug und auf High Heels joggt die 40-Jährige nämlich zwischen royalen Terminen die vielen Treppen im Stockholmer Palast rauf und runter.

Der kurze Clip wurde auf der offiziellen Instagram-Seite des schwedischen Königshauses veröffentlicht. Zu Beginn sieht man die zweifache Mutter auf ihrem Schreibtisch sitzen. Dann klopft der schwedische Reichsmarschall Svante Lindqvist (75) an die Tür und erinnert die zukünftige Königin von Schweden an einen Termin: «Eure Königliche Hoheit, es ist wieder Zeit.»

Motivationsschub für das schwedische Volk

Victoria blickt auf ihre Armbanduhr und antwortet mit einem Lächeln: «Ja, es ist wieder so weit.» Daraufhin macht sie sich auf den Weg und sprintet durch den königlichen Palast.

Das unterhaltsame Video hat allerdings einen ernsthaften Hintergrund: Auch in Schweden sitzen die Menschen zu lange am Schreibtisch, ohne sich dazwischen zu bewegen. Die Prinzessin möchte mit der sportlichen Aktion ihr Volk zu mehr Sport motivieren.

Das komplette Werbevideo von «Generation Pep» sehen Sie hier:

(L'essentiel/kao)