Video zeigt Justin und Alisha auf dem Balkon

Vergangenen Donnerstag war Justin Timberlake mit einigen Arbeitskollegen in New Orleans im Ausgang. Der 38-Jährige dreht dort seinen neusten Film, das Drama «Palmer», in dem er einen Footballer und Ex-Häftling spielt.

Mit seiner Filmpartnerin Alisha Wainwright (30) schien sich Justin nach ein paar Drinks besonders gut zu verstehen: Die britische «Sun» veröffentlichte Fotos, die die beiden Co-Stars ziemlich vertraut zeigen. So legt Alisha ihre Hand auf Justins Knie. Und Justin hält auf einem anderen Bild ihre Hand.

Im Video wirkts beiläufiger

Ein Video von den besagten Momenten veranschaulicht nun, wie flüchtig die Berührungen zwischen den beiden waren. Zunächst sitzen Justin und Alisha nebeneinander. Sie legt dann zwar ihre Hand auf sein Bein, was für eine gewisse Nähe spricht.

Das vermeintliche Händchenhalten ist dann aber sehr beiläufig und dauert im Video knapp eine Sekunde. Laut «The Sun» hat Timberlake länger mit Wainwrights Hand gespielt. Davon ist im Video nichts zu sehen.

Was in den Aufnahmen augenscheinlich ist: Justin Timberlake hat an dem Abend richtig tief ins Glas geschaut. Er wirkt mehrheitlich abwesend und verfolgt das Geschehen um ihn herum apathisch.

Gegen Ende der einminütigen Aufnahme versucht ihm eine andere Frau beim Aufstehen zu helfen. Justin bleibt aber sitzen. Alisha beobachtet die Szene stehend und unbeteiligt.

Tausende Kommentare auf Alishas Insta

Fans von Justin Timberlake spammen derweil Alisha Wainwrights neusten Insta-Post zu. Tausende Kommentare haben sich darunter angesammelt. Der Grundtenor der Mehrzahl: «Lass die Finger von Justin.»

Einige User wollen aber auch einfach wissen, was denn mit Justin laufe. Und ein paar wenige weisen auch darauf hin, dass die Fotos wohl alles gravierender aussehen lassen würden, als es tatsächlich gewesen sei.

Justin Timberlake ist seit 2007 mit Schauspielerin Jessica Biel (37) zusammen, seit sieben Jahren sind sie verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Über Alisha Wainwrights aktuellen Beziehungsstatus ist nichts bekannt.

