Kardashians spenden Million an Armenien

Im Kardashian-Clan wird's wieder politisch: Nachdem Kim Kardashians (39) Ehemann Kanye West (43) mit seiner fragwürdigen Kandidatur als US-Präsident nur noch für Kopfschütteln sorgt, will die TV-Beauty mit ihrem Politik-Engagement tatsächlich etwas bewegen. Am Wochenende hat die 39-jährige in einem Social-Media-Video angekündigt, eine Million US-Dollar an die armenische Bevölkerung zu spenden. Seit kurzem liefern sich Armenien und Aserbaidschan wieder harte Kämpfe um die Region Artsakh.

Kardashian, deren Familien armenische Wurzeln hat, erklärte sich sich mit ihrer Millionenspende mit dem krisengebeutelten Land solidarisch und ruft in ihrem Video auch zu weiteren Spenden auf. Ihre Geschwister Kourtney (41), Khloé (36) und Rob (33) beteiligen sich ebenfalls. Wie viel sie allerdings zur Million beigetragen haben, ist laut TMZ nicht bekannt. Mit dem unterstützten «Armenia Fund» soll direkt vor Ort Menschen geholfen werden, die im umkämpften Gebiet Nahrung, Unterkunft oder medizinische Versorgung am dringendsten benötigen. «Wir müssen uns daran erinnern, dass uns trotz aller Differenzen keine Grenzen trennen», erklärt Kim Kardashian in ihrem Video-Aufruf. «Zusammen sind wir eine globale, armenische Nation.»

(L'essentiel/red)