Das sind die echten Zähne von Katie Price

Katie Price (42) verbrachte die vergangene Woche mit ihren Kindern und ihrem neuen Freund Carl Woods (31) in der Türkei. Dort ließ sich das Paar auch gleich neue Veneers machen.

In ihrem neuesten Youtube-Video spricht Katie über die Behandlung und gibt sogar einen kleinen Einblick in die Prozedur. In der kurzen Sequenz sieht man das Lächeln von Katie, bevor die Veneers angebracht werden (ab Minute 13:42 im Video unten). Den kompletten Eingriff wird sie in ihrem nächsten Vlog zeigen, wie sie ankündigt – du kannst dir ja eine Notification einrichten, falls das deine Art von Content ist.

Die Ferien der 42-Jährigen endeten übrigens abrupt. Nach einem Sprung über eine Mauer brach sich der Reality-TV-Star beide Knöchel. «Ich werde für drei bis sechs Monate nicht laufen können», teilt sie via Instagram mit:

(L'essentiel/Pascal Kobluk)