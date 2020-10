Pietro und Laura bestätigen Familienzuwachs

Sänger Pietro Lombardi (28) schwebt mit seiner neuen Freundin Laura Maria (24) im siebten Himmel und lässt seine Fangemeinde gerne an seinem Alltag als Frischverliebter teilhaben. Nachdem zuletzt in einer seiner Instagram-Storys eine prominent platzierte Packung Babyfeuchttücher für wilde Spekulationen sorgte, legt der Musiker jetzt selbst nach und kündigt auf Social Media ein neues «Familienmitglied» an.

Mit dem Familienzuwachs ist aber keinesfalls eine plötzliche Schwangerschaft seiner Laura gemeint. Vielmehr will das Paar einen treuen Vierbeiner durch ihre Wohnung sausen sehen und Pietro bestätigt die Entscheidung zusätzlich mit einem Hunde-Emoji. Vermutlich weiß er, dass Laura Maria eine erklärte Hundenärrin ist und kann ihr aus lauter Liebe keinen Wunsch abschlagen. Die Tierliebe und Begeisterung dürfte inzwischen auch auf den ehemaligen DSDS-Juror übergangen sein, denn schon vor einigen Tagen machte er auf Social Media erste Andeutungen über den pelzigen Familienzuwachs und freut sich jetzt umso mehr, dass es bald soweit ist.

(L'essentiel/red)