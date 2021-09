Schauspieler Jean-​​Paul Belmondo ist tot

Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren in Paris verstorben. Das teilte die Nachrichtenagentur AFP am Montag mit und beruft sich dabei auf seinen Anwalt Michel Godest. Seit einem Schlaganfall 2001 war er körperlich geschwächt. «Er war seit einiger Zeit sehr müde», so Godest. «Er ist ruhig gestorben.»

Die französische Leinwandlegende drehte im Laufe seiner Karriere mehr als 100 Filme – darunter auch an der Seite von Romy Schneider und Catherine Deneuve. Belmondo war eines der Gesichter der französischen Nouvelle Vague, spielte während seiner langen Karriere aber auch in zahlreichen Komödien- und Actionfilmen mit.

1959 gelang dem Franzosen mit der Hauptrolle in «Außer Atem» der Durchbruch als Schauspieler. Ab Mitte der 1960er-Jahre war er als Komödiant und Held in Action-Filmen rund zwei Jahrzehnte lang einer der erfolgreichsten Stars auf europäischen Leinwänden. Seine Paraderolle: der charmante Kleinkriminellen.

Schicksalsschläge

Zu Beginn seiner Karriere verzichtete Belmondo bei den Dreharbeiten konsequent auf einen Stuntman. Erst im Alter von 52 Jahren war damit Schluss, da er sich bei den Arbeiten zum Film «Der Boss» eine Verletzung am Kopf zuzog. Obwohl er auf der Leinwand große Erfolge feierte, musste er einige private zahlreiche Schicksalsschläge verkraften.

Seine Ehen – von 1953 bis 1965 mit Elodie Constantin und 2002 bis 2008 mit Nathalie Tardivel – gingen in die Brüche. 2010 soll ihn zudem laut «Bild» das 40 Jahre jüngere ehemalige Playmate Barbara Gandolfi finanziell über den Tisch gezogen haben. Besonders schlimm traf ihn der Tod seiner Tochter Patricia, die 1994 bei einem Brand ums Leben kam.

