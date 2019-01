Irrer Stalker lauert Kylie Minogue auf

Kylie Minogue (50) lebt gerade in Angst, weil ein Stalker sie seit mehreren Wochen belästigt. Wie The Sun berichtet, soll der Mann schon vor einigen Wochen in der Nähe ihres Hauses in London gesehen worden sein.

Ein Nachbar erzählt: «Ein komischer Typ schlich hier herum. Er ging von Tür zu Tür, um die Leute zu befragen, wo sie wohnt. Immer wieder hat er den Namen Kylie vor sich hin gemurmelt. »

Er stand vor Kylies Haustür

Vergangenen Mittwoch soll der Mann dann vor ihrer Haustür gestanden haben. «Er hat stundenlang immer wieder bei ihr geklingelt. Er wollte nicht weggehen», verrät ein Insider.

«Kylie war sehr aufgewühlt und alarmierte die Polizei. Die Beamten sprachen mit Kylie und dem Stalker», erzählt die anonyme Quelle weiter. Da der Mann vorher noch nie negativ aufgefallen ist, wurde er nur ermahnt.

(L'essentiel/LM)