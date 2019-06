Bühnenoutfit von Cardi B reißt an heikler Stelle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf Social Media, auf den roten Teppichen, auf der Bühne: Cardi B (26) gibt überall Gas, wo sich ihr eine Plattform bietet. Auch bei ihrem Auftritt am Bonnaroo-Festival twerkte die Rapperin am Sonntag mit vollem Körpereinsatz – bis ihr Glitzerkleid an einer unglücklichen Stelle riss.

Wie Fotos von der Performance zeigen, ging auf der Rückseite des Einteilers eine Naht am Po auf. Zunächst bemerkte Cardi das Loch im Kleid nicht – Dailymail.co.uk schreibt, dass sie noch eine Weile weiterperformte. Bis zwei Helfer vom Bühnenrand zu ihr kamen und sie über das Missgeschick informierten.

Show-Profi Cardi ließ sich davon nicht beirren. Sie verschwand kurz hinter der Bühne. Und brachte die Show in einem weißen Bademantel zu Ende.

Die Bilder vom Auftritt gibt es oben im Video. Hier sind noch ein paar Impressionen von der Performance in Bewegtbild.

Als das Kleid noch ganz war.

Und hier übernimmt Cardi B-Ademantel die Show.

More shots from Cardi B's Bonnaroo set. pic.twitter.com/I81kdPm5oh— Brian Mansfield (@brian_mansfield) 17. Juni 2019

what do you do if your costume rips at #bonnaroo? if you're @iamcardib then you just perform in a robe. pic.twitter.com/L0e7aoB84S— Lena Blietz (@LenaBlietz) 17. Juni 2019

Die anwesenden Fans sind sich einig: «Ein gerissenes Outfit hat dich nicht daran gehindert, eine Hammerperformance abzuliefern, Cardi!»

@iamcardib your outfit may have ripped, but that didn't stop you from putting on a BOMB performance!!! Thank you for coming to @Bonnaroo!— Captain Naganalf (@Samsita159) 17. Juni 2019

