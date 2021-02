Justiz ermittelt wieder gegen Gérard Depardieu

Schauspieler Gérard Depardieu ist erneut mit einem Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Vergewaltigung konfrontiert. Der Fall rühre von Vorwürfen einer Schauspielerin aus dem Jahr 2018, meldeten französische Medien. Erste Ermittlungen gegen den Darsteller wurden 2019 mangels Beweisen fallengelassen, nun aber wieder aufgenommen.

Im Dezember sei gegen Depardieu vorläufig der Vorwurf der Vergewaltigung und des sexuellen Übergriffs erhoben worden, teilte das Büro der Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag der Nachrichtenagentur AP mit. Verhaftet worden sei der 72-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht.

Das mustmaßliche Opfer war Depardieus Schauspielschülerin

Die Frau wirft Depardieu nach Berichten der Zeitung «Le Parisien» und des Senders BFM TV vor, ihr am 7. und 13. August 2018 in seinem Haus in der französischen Hauptstadt sexuelle Gewalt angetan zu haben. Die zwei sollen sich kennengelernt haben, als der Star eine Meisterklasse an ihrer Schauspielschule gab, wie BFM TV meldete. Anzeige erstattete die Schauspielerin zunächst in der südfranzösischen Stadt Aix-en-Provence. Die Ermittlungen übernahmen dann Pariser Beamte, die den Fall aber bald fallenließen.

Depardieus Anwalt Hervé Temime äußerte sich nicht zu den wiederaufgenommenen Ermittlungen. Zu einem früheren Zeitpunkt erklärte er aber, dass der Schauspieler die Vorwürfe kategorisch zurückweise.

